В Тихом океане обнаружили самую экстремальную волну-убийцу

Ей дали название Уклюле.

В северной части Тихого океана буй исследовательского института MarineLabs зафиксировал самую экстремальную волну-убийцу в истории. Она получила название Уклюле, сообщает Scientific Reports.

Предполагется, что такое событие происходит раз в 1,3 тыс. лет. Высота волны составила 17,6 метров. Для сравнения, высота других волн порядка 6 метров. Ученые определяют волну-убийцу как любую волну, более чем в два раза превышающую высоту окружающих ее волн.

Отмечается, что волна Уклюле не причинила вреда ни людям, ни сооружениям. Однко подобными волнами могли быть потоплены корабли, пострадало от волн-убийц также несколько нефтяных платформ и ветряных станций.

Ученые считают, что высота волн в северной части Тихого океана будет только увеличиваться с изменением климата.

Ранее мы пислаи, что в Бахрейне ученые нашли искусственный остров, возраст которого составляет 1,2 тыс. лет.

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