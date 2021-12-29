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В Бахрейне ученые нашли искусственный остров, возраст которого составляет 1,2 тыс. лет
Сегодня, 12:31
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В Бахрейне ученые нашли искусственный остров, возраст которого составляет 1,2 тыс. лет

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Раскопки начались в конце января.

Ученые проводили раскопки на острове Аль-Сайя в Бахрейне и выяснили, что остров этот искусственный, то есть сделан руками человека. Примечательно, что возраст острова составляет минимум 1,2 тыс. лет. Раскопки начались в конце января.

Ранее исследователи считали, что остров образовался в результате какого-то природного явления, но новые исследования показали, что это не так. Так, пресноводного источника была создана толстая круглая стена и фактически получился небольшой остров диаметром около 20 метров. Затем его укрепили и добавили еще одну изогнутую стену. В результате остров увеличился до 40 метров. Потом создавались другие стены.

В ходе раскопок обнаружили небольшое строение рядом с механизмом для подъема воды.

Ранее мы писали, что ученые нашли около 400 химических соединений в бутилированной воде. 

Фото: pixabay 

Теги: искуственный остров
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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