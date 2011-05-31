В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах

Автоматически сообщение может удалиться через 24 часа или 7 дней.

Мессенджер Telegram ввел функцию автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы. Сообщение появилось в официальном блоге Telegram.

Помимо временных сообщений и ссылок в мессенджере появились виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Также теперь в группы можно добавлять неограниченное количество человек.

Автоматически сообщение может удалиться через 24 часа или 7 дней, в зависимости от того, как решит пользователь. Ранее автоматическое удаление было возможно только в секретных чатах.

WhatsApp запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения.

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