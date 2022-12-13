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В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля

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В акции приняли участие около 80 тысяч человек.

В Тель-Авиве на митинг против правительства Израиля вышли десятки тысяч людей. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Протестующие собрались в субботу вечером 14 января на площади Хабима в Тель-Авиве. В акции приняли участие около 80 тысяч человек. Они выражали недовольство новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планами по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля.

Ранее мы сообщали, что в Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акция протеста, израиль, тель-авив
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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