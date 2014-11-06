В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки

Сотрудники правопорядка поддерживают мирную обстановку в южной части города.

Правоохранительные органы Тель-Авива взяли под контроль ситуацию с массовыми беспорядками, устроенными в южной части города беженцами из Эритреи. Еа текущий момент полиция арестовала 39 человек.

К этому моменту арестовано 39 нарушителей общественного порядка. При них обнаружены дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. Полиция продолжает арестовывать подозреваемых. сообщение пресс-службы полиции Израиля

Напомним, что утром в субботу, 2 августа, сотни беженцев, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей в Израиле. Противостояние между беженцами произошло вблизи мероприятия, организованного посольством Эритреи в Израиле. На текущий момент известно о более сотни пострадавших. В этот перечень вошли и сотрудники правопорядка. Местное издание The Times of Israel указало читателям о том, что по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения. Дополнительно иностранцы разбили витрины магазинов и кафе, повредили автомобили. Полиция предупредила о ситуации премьер-министр еврейского государства Биньямина Нетаньяху, который распорядился оперативно восстановить общественный порядок.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ