Также есть пострадавшие.

В Техасе в ДТП с тринадцатилетним водителем погибли девять человек. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на слова заместителя председателя Национального совета по безопасности на транспорту (NTSB) США Брюса Ландсберга. Известно, что несовершеннолетний мальчик находился за рулем пикапа. Транспортное средство столкнулось на дороге с микроавтобусом.

Тринадцатилетний ребенок был за рулем пикапа цитата The Reuters

Американский телеканал CNN ранее объяснил зрителям, что пикап выехал на встречную полосу. В пострадавшем микроавтобусе находились члены мужской и женской университетских команд по гольфу, а также их тренера. В результате удара на трассе оба транспортных средства загорелись. Шестеро студентов и их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа стали жертвами автомобильной аварии. Серьезно травмировались еще двое студентов.

В результате стрельбы в штате Флорида погибли два человека.

Фото и видео: ABC News