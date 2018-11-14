В Техасе разбился сверхзвуковой истребитель ВВС США, один пилот погиб

Сообщается, что один пилот погиб, а второй в тяжелом состоянии госпитализирован в госпиталь.

В США в Техасе недалеко от военной базы разбился учебный самолет с двумя пилотами.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла в 19.40 (по местному времени) недалеко от базы ВВС США Laughlin. Самолет T-38 Talon с двумя пилотами совершал учебный вылет. Причина катастрофы на данный момент неизвестна.

На место происшествия были направлены спасатели. Пилоты обнаружены. Появилось сообщение, что один пилот погиб, а второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Имена пилотов не разглашаются.

Работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства крушения самолета.

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Видео: YouTube/ Tom Shelton