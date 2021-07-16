В Техасе четверо полицейских получили ранения при стрельбе

Два человека находятся в тяжелом состоянии.

В американском штате Техас четверо полицейских получили ранения при стрельбе. Об этом рассказали представители местного управления правоохранительных органов через собственный аккаунт на Facebook. Инцидент произошел на территории города Левелленд.

Известно, что офицеры пришли на вызов из-за того, что в городе забаррикадировался человек. На решение проблемы в район был отправлен полицейский спецназ. Подробности операции в США не раскрыли. В настоящее время медики рассказали, что двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. В СМИ уточнили, что один из четырех раненых скончался. Официально эти сведения еще не подтверждены.

ABC: два человека погибли при стрельбе в океанариуме в Техасе.

Видео: YouTube / Everything Lubbock