ABC: два человека погибли при стрельбе в океанариуме в Техасе

Погибли двое мужчин, ранена женщина.

Американский телеканал ABC сообщил о том, что два человека погибли при стрельбе в океанариуме в штате Техас. Трагедия произошла на территории города Хьюстон. Кроме жертв сообщается об одном пострадавшем.

Правоохранительные органы уточнили, что огонь открыл посетитель океанариума Downtown Aquarium на втором этаже здания - в ресторане. О стрельбе полиции сообщили очевидцы около 20:10 часов вечера 8 июля (в 04:10 утра 9 июля по московскому времени). Бригада офицеров нашла на месте трагедии тела двух жертв. Оба погибших были мужчинами. Один из них и был стрелком. Медики госпитализировали женщину, которая получила ранения. Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное.

В Киеве произошла стрельба.

Видео: KHOU 11