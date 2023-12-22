В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

По данным местных СМИ, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

В Тбилиси произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Грузии.

Инцидент произошел утром 14 марта на Самтредской улице. По предварительной информации, никто не пострадал. В доме, где произошел взрыв, проживают 93 семьи. Всех жильцов выводят из здания.

По данным местных СМИ, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. На месте работают службы по управлению ЧС, полиция и городские службы.

Ранее МЧС показало видео эвакуации пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве.

Видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster