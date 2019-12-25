Экстренные службы эвакуировали жителей соседней многоэтажки.

В Тбилиси обрушилась часть скалы. Об этом рассказали местные журналисты из Sputnik Грузия. Инцидент зафиксирован в ночь на 13 августа. Экстренным службами пришлось эвакуировать жителей десятиэтажного здания, расположенного около места происшествия. Специалисты не исключают повторного схода оползня в районе.

В районе Сабуртало обрушилась часть скалы. Жителей находящегося на прилегающей территории десятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы повторного схода оползня, ночевать им пришлось в гостинице. заявление СМИ

Городская мэрия уточнила, что обрушение зафиксировано по улице Лорткипанидзе. После изучения скалы будут начаты восстановительные и укрепительные работы. Предположительно, ситуация связана с проведением поблизости строительных работ. Мероприятия временно приостановлены.

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Фото: Telegram / Sputnik Грузия

