В Тбилиси обрушилась часть скалы. Об этом рассказали местные журналисты из Sputnik Грузия. Инцидент зафиксирован в ночь на 13 августа. Экстренным службами пришлось эвакуировать жителей десятиэтажного здания, расположенного около места происшествия. Специалисты не исключают повторного схода оползня в районе.
В районе Сабуртало обрушилась часть скалы. Жителей находящегося на прилегающей территории десятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы повторного схода оползня, ночевать им пришлось в гостинице.
заявление СМИ
Городская мэрия уточнила, что обрушение зафиксировано по улице Лорткипанидзе. После изучения скалы будут начаты восстановительные и укрепительные работы. Предположительно, ситуация связана с проведением поблизости строительных работ. Мероприятия временно приостановлены.
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Фото: Telegram / Sputnik Грузия
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