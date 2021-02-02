В Тамре убиты двое преступников и еще двое ранены

Также жертвой стал местный житель и еще один гражданский пострадал.

В Тамре в перестрелке с полицией убиты двое преступников и еще двое ранены. Об этом сообщили израильские СМИ. По данным местных журналистов, инцидент произошел в ночь на 2 февраля. Четверо мужчин открыли огонь из автоматического оружия по жилому зданию. Когда к месту происшествия подоспели оперативники, преступники переключились на них.

В СМИ уточнили, что по меньшей мере одному подозреваемому удалось скрыться. На месте стрельбы полиция нашли две винтовки М16. Из-за перестрелки были ранены два мирных жителя. Одним из пострадавших стал студент-медик Ахмад Хаджази. Молодой человек позже скончался. Второй пострадавший также имеет отношение к медицине. По предварительной версии, гражданский погиб от пули полицейского.

Из-за перестрелки в Тамре жители перекрыли 70-ое шоссе. Они протестуют против чрезмерного применения силы правоохранительными органами.

Израиль нанес самый смертоносный авиаудар по территории Сирии с 2011 года.

Видео: TG / Военный обозреватель