В Таллине торжественно открыли подаренную Петербургом детскую площадку

В Таллине состоялось торжественное открытие детской игровой площадки, которую городу подарила официальная делегация из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллина.
Мэр Михал Кылварт поблагодарил петербургских соседей за то, что таким образом они отметили 800-летие первого официального упоминания Таллина.
Площадка была открыта в парке Паэ в районе Ласнамяэ в рамках "Петербургских встреч в Таллине.
Ранее в Петроградском районе заметили площадку для юных ДПСников.
Фото: Piter.TV
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