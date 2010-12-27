В Таллине торжественно открыли подаренную Петербургом детскую площадку

Площадка была открыта в парке Паэ в районе Ласнамяэ.

В Таллине состоялось торжественное открытие детской игровой площадки, которую городу подарила официальная делегация из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллина.

Мэр Михал Кылварт поблагодарил петербургских соседей за то, что таким образом они отметили 800-летие первого официального упоминания Таллина.

Площадка была открыта в парке Паэ в районе Ласнамяэ в рамках "Петербургских встреч в Таллине.

Ранее в Петроградском районе заметили площадку для юных ДПСников.

Фото: Piter.TV