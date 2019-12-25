На Тайвань вновь приехала делегация из США

На Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов. Ее возглавил сенатор Эд Марки. Об этом сообщил МИД острова в социальных сетях.
Как рассказали в Американского института на Тайване, поездка является частью серьезного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло принял дипломатов из США.
Встречу организовали, чтобы рассмотреть вопросы региональной безопасности, торговли, логистики и инвестиций.
Ранее на Piter.tv: Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань.
Фото: pxhere
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