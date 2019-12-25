В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку. С соответствующим заявлением во время пресс-конференции выступили чиновники из Дома правительства. Они рассказали, что должности покидают главы ведомств по финансам и энергетики, высшего образования, науки, исследований и инноваций, а также заместитель генерального секретаря администрации главы кабинета страны.
В связи с тем, что наступило время для перестановок в правительстве, и исходя из желания облегчить премьер-министру связанное с этим бремя, мы объявляем о своей отставке
Уттама Саванаяана, министр финансов Таиланда
На данный момент известно, что чиновники уже подали прошение главе правительства. Саванаяана добавил, что "это было наше собственное решение". Он добавил, что в отставке роль сыграло также состояние здоровья заместителя премьер-министра Сомкита Чатусипитака.
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