Чиновники заявили о необходимости перестановок в правительстве.

В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку. С соответствующим заявлением во время пресс-конференции выступили чиновники из Дома правительства. Они рассказали, что должности покидают главы ведомств по финансам и энергетики, высшего образования, науки, исследований и инноваций, а также заместитель генерального секретаря администрации главы кабинета страны.

В связи с тем, что наступило время для перестановок в правительстве, и исходя из желания облегчить премьер-министру связанное с этим бремя, мы объявляем о своей отставке Уттама Саванаяана, министр финансов Таиланда

На данный момент известно, что чиновники уже подали прошение главе правительства. Саванаяана добавил, что "это было наше собственное решение". Он добавил, что в отставке роль сыграло также состояние здоровья заместителя премьер-министра Сомкита Чатусипитака.

Министр энергетики Таиланда Сонтират Сонтичиравонг рассказал, что все правительство страны стремится помощь обществу.

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