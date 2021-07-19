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В Таиланде прошли антиправительственные протесты

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В стране ввели запрет на собрания с участием более пяти человек.

В Бангкоке состоялись протесты против политики правительства Таиланда, связанной с пандемией COVID-19. Об этом информирует новостной портал 24.by.

Согласно данным СМИ, в акциях протеста в столице страны приняли участие не менее полутора тысяч человек. Причиной недовольства стал запрет на собрания с участием более пяти человек. Данная мера была введена из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации с COVID-19. 

Для умиротворения демонстрантов к ним были направлены сотрудники правоохранительных органов. Против участников акции протесты полицейские применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. 

В прошедшие выходные количество ежедневных смертей от вирусов в Таиланде впервые превысило 100 человек.

Ранее у здания телевизионного канала "Сигма ТВ" на Кипре произошли беспорядки из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Видео: Telegram/Мировые Конфликты

Теги: covid-19, протесты, протесты бангкок, таиланд
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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