В "ТЭК СПб" прокомментировали коммунальную аварию на улице Танкистов

Представители организации заявили, что изношенные сети в Колпино перешли на баланс ТЭКа только в прошлом году после банкротства Пушкинского ТЭК.

На теплосетях в Колпино капитальный ремонт не проводили, а сети достигли критического износа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" в субботу, 25 декабря.

По словам представителей компании, сети на улице Танкистов перешли на баланс "ТЭКа СПб" в прошлом году после того, как обанкротился Пушкинский ТЭК. Выяснилось, что территория, где утром в субботу произошло технологическое нарушение, в связи с чем жители 11 домов остались без отопления, входит в адресный перечень объектов, где до 2025 год будут проводить реконструкцию.

Специалисты уже прибыли на аварийный участок и начали работы по ликвидации дефекта. По нормативу, для устранения нарушения необходимо 8 часов, но работники бригады постараются разобраться быстрее.

В этом году ГУП "ТЭК СПб" было выделено 2,3 млрд рублей на обновление энергообъектов Колпино и Пушкина. Специалисты заменили 37 км сетей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в 2022 году ТЭК "СПб" обновит 48,8 км сетей в Колпино и Пушкине.

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