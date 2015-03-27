В 2022 году ТЭК "СПб" обновит 48,8 км сетей в Колпино и Пушкине

На эти цели будет выделено более 2 млрд рублей.

В 2022 году специалисты ГУП ТЭК "СПб" обновят за 719 млн рублей 25 км сетей в Колпино и еще 23,8 км – в Пушкинском районе за 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В этом году теплоэнергетики обновили изношенные теплосети в Пригородном районе, проложив 37 км сетей, из них на Колпино приходится 23 км, на Пушкин – 14 км.

Самым масштабным объектом в Колпинском районе стала замена почти 8 км сетей в границах улиц Павловская, Карла Маркса, Веры Слуцкой и проспекта Ленина.

В Пушкине работам препятствует историческая застройка и охранный статус зданий в зоне реконструкции теплосетей, требующий длительных согласований. Тем не менее, специалисты проложили новые сети на Оранжерейной улице, Октябрьском бульваре и бульваре Алексея Толстого.

Ранее ЗакС Петербурга одобрил приватизацию "ТЭК СПб". Поправки отклонили.

Фото: пресс-служба ГУП ТЭК "СПб"