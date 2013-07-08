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ЗакС Петербурга одобрил приватизацию "ТЭК СПб". Поправки отклонили
Сегодня, 13:06
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ЗакС Петербурга одобрил приватизацию "ТЭК СПб". Поправки отклонили

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Организация станет акционерным обществом.

Большинство депутатов ЗакСа поддержало приватизацию "Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга" (ТЭК СПб) во втором чтении 22 декабря.

Поправки внесли два депутата: Ирина Иванова (КПРФ) и Борис Вишневский ("Яблоко"). Иванова предложила установить порядок распоряжения долями, акциями и имуществом нового юридического лица. По ее мнению, для этого стоит издать отдельный закон.

Вишневский выступил за то, чтобы организация согласовывала с ЗакСом свои инвестиции. Депутаты не поддержали предложения коллег. 

Отметим, что в первом чтении против законопроекта проголосовали 13 депутатов. 

Фото: Piter.TV

Теги: приватизация тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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