В Свердловской области прекратили продажу алкоголя в двух торговых сетях

В магазинах торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Об этом сообщает "Екатеринбург Онлайн" со ссылкой на министра АПК и потребительского рынка в Свердловской области Артема Бахтерева.
По его словам, приостановка продажи алкогольной продукции связана с проблемами с лицензией. Накануне отделы со спиртными напитками были огорожены предупреждающими лентами. Продавцы объясняли клиентам, что это вынужденная мера.
Были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией, что явилось основанием для приостановления действия лицензии.
Артем Бехтерев, министр АПК и потребительского рынка в СО
Министр подчеркнул, что продажи возобновятся после устранения всех нарушений. По данным сетевого издания, всего на территории Свердловской области ограничили продажу алкоголя в 131 магазине.
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Фото: pixabay.com
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