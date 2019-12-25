В Свердловской области прекратили продажу алкоголя в двух торговых сетях

У торговых сетей возникли проблемы с лицензией на продажу.

В магазинах торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Об этом сообщает "Екатеринбург Онлайн" со ссылкой на министра АПК и потребительского рынка в Свердловской области Артема Бахтерева.

По его словам, приостановка продажи алкогольной продукции связана с проблемами с лицензией. Накануне отделы со спиртными напитками были огорожены предупреждающими лентами. Продавцы объясняли клиентам, что это вынужденная мера.

Были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией, что явилось основанием для приостановления действия лицензии. Артем Бехтерев, министр АПК и потребительского рынка в СО

Министр подчеркнул, что продажи возобновятся после устранения всех нарушений. По данным сетевого издания, всего на территории Свердловской области ограничили продажу алкоголя в 131 магазине.

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