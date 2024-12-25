В ночь на 22 декабря двое подростков подожгли полицейскую машину возле автосервиса на улице Чапаева.

В Свердловской области двоим подросткам предъявили обвинение в теракте. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По версии ведомства, в ночь на 22 декабря двое подростков подожгли полицейскую машину возле автосервиса на улице Чапаева. Отмечается, что злоумышленники действовали с целью "устрашения населения, дестабилизации органов власти либо воздействия на принятие ими решений". Они приобрели компоненты для создания самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в рюкзаке до момента задержания.

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Видео: Telegram / Следком