В Стамбуле загорелся фешенебельный отель Kempinski

Гостиница находится во дворце Чираган.

В столице Турции загорелся дорогостоящий фешенебельный отель Kempinski, расположенный в центре Стамбула. Об этом сообщают местные журналисты. В СМИ подчеркнули, что инцидент произошел в "отдельной части" дворца Чираган, который находится в районе Бешикташ на берегу Босфора. Авторы изданий не указывают названия гостиницы, однако известно, что там расположен именно "Кемпински". К настоящему моменту на территории ведется эвакуация, прибыли пожарные расчеты. Очевидцы говорят о том, что улица вокруг полыхающего здания окутана черными клубами дыма.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости