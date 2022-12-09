Стрелявший в полицейских в Новошахтинске Николин заявил, что служил в "Группе Вагнер"

Мужчина признался, что служил в ЧВК "Вагнер".

Стрелявший в полицейских в Новошахтинске считал, что перед ним находятся украинцы, поэтому он принял решение открыть огонь. Соответствующее заявление мужчина сделал в ходе общения с журналистами перед заседанием в Ленинском районном суде города Ростов-на-Дону. Также фигурант расследования объявил о том, что находился на службе ЧВК "Вагнер" Однако после этого он замялся и попросил не отвечать на данный вопрос. В настоящее время инстанция рассматривает ходатайство стороны

Напомним, что днем 6 декабря неизвестный мужчина в камуфляжной форме открыл огонь из ручного пулемета по российским полицейским. Ему удалось ранить одного из представителей закона. Далее злоумышленник скрылся. На следующий день оперативники нашли подозреваемого в заброшенном доме, расположенном в селе Киселево. Следственный комитет РФ установил, что ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу и разбойное нападение. По факту посягательства на жизнь представителя правоохранительных органов, а также за незаконный оборот оружия, в его отношении возбуждено новое уголовное дело.

СК публикует видео с задержанным за стрельбу по полицейским из пулемёта Калашникова под Новошахтинском.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости