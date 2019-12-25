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В Стамбуле произошел вооруженный конфликт между иностранцами
Сегодня, 9:24
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В Стамбуле произошел вооруженный конфликт между иностранцами

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В результате перестрелки пострадали три человека.

В Стамбуле произошел вооруженный конфликт между двумя группами иностранцами. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По информации источника, конфликт случился в районе Эсеньюрте. В результате перестрелки пострадали три человека. Один из них получил тяжелое ранение. Все трое были госпитализированы после оказания первой помощи.

На место перестрелки прибыли многочисленные бригады полиции. Власти Турции начали расследование инцидента.

Ранее мы сообщали, что на севере Индии 25 человек погибли в ДТП с участием автобуса.

Фото: pexels.com

Теги: иностранцы, конфликт, стамбул
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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