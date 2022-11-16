В Стамбуле прогремел взрыв, повредивший семь автомобилей

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

В столице Турции Стамбуле прогремел взрыв. Соответствующей информацией поделились представители местного информационного издания Haberturk. В СМИ уточнили, что воспламенение началось на территории района Фатих, а огонь охватил несколько транспортных средств. В настоящее время причина произошедшего выясняется. Авторы Yeni Akit отметили, что пламя было вызвано как минимум несколькими хлопками. Изначально пожар мог возникнуть в одном из автомобилей, а уже затем распространиться на соседние машины. Серьезно повреждены семь транспортных средств. В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства воспламенения.

Пламя, распространившееся от автомобиля, который начал гореть по неизвестной причине, перекинулось на припаркованные автомобили. Во время пожара, отраженного на записях камер мобильных телефонов, были слышны звуки прогремевших взрывов. заявление от Haberturk

Напомним, что на прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Жертвами трагедии стали шесть человек, еще пострадал 81.

В Турции опубликовали видео с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости