В Стамбуле около 1,8 тыс. зданий пострадало из-за ливней

Власти сообщают о двух погибших.

Около 1,8 тысяч жилых домов, магазинов и офисов были затоплены на территории европейской части Стамбула в результате прошедших во вторник 5 августа мощных ливней. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники представительства губернатора турецком столицы. На текущий момент известно о двух погибших. В прокуратуре заметили, что ведется расследование по факту появления жертв из-за стихийного явления.

Это 57-летний Йылдыз Юртсевен и 32-летний гражданин Гвинеи Ираман Каби. Лечение еще 12 человек, пострадавших в результате наводнения, продолжается в больницах. власти города

Чиновники добавили, что нуждающиеся граждане будут направлены в общежития. Пострадавшим в текущий момент оказываются медицинские услуги в государственной больнице Башакшехир, в больнице Чам и Сакур. Сейчас зарегистрирован материальный ущерб от воды общественным и муниципальным объектам в городе.

Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба.

Фото и видео: Telegram / Алло, Стамбул?