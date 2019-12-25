При этом режим самоизоляции для пожилых необходим.

В Совфеде исключили введение всеобщего режима самоизоляции. С мнением выступил первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский. Его слова передают "РИА Новости".

Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Валерий Рязанский, член Совета Федерации

По его словам, возможности системы здравоохранения сейчас изменились — улучшились методы диагностики и лечения COVID-19. Он отметил, что режим самоизоляции для пожилых необходим, для других возрастных категорий серьёзных ограничений нужно постараться избежать.

При этом он призвал граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы — носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию.

Также Рязанский заявил, что Россия может вновь закрыть границы, чтобы избежать серьёзного распространения инфекции.

Ранее в Совфеде заявили об усилении давления НАТО на Россию.

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