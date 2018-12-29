Совфед допустил возможность сокращения новогодних каникул

Количество праздничных дней предлагают устанавливать самим работодателям.

В Совете Федерации РФ заявили, что в скором будущем продолжительность новогодних праздников будут определять сами работодатели. Для этого они должны будут обсудить данный вопрос с сотрудниками. Такой законопроект пока что еще не готовится, но сможет появиться позже. Об этом сообщает "РГ".

Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Валерий Рязанский, глава Комитета по социальной политике Совета Федерации

Сенатор считает, что все-таки у государственных праздников должна быть государственная политика. К тому же, праздничные дни совпадают с каникулами детей, поэтому родителям в это время стоит больше общаться со своими детьми.

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