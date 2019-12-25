В Сосновом Бору задержали мужчину, совратившего девочку в Парголово

Инцидент произошел 17 февраля.

В Сосновом Бору задержали 26-летнего мужчину, который 17 февраля совершил насильственные действия сексуального характера в лифте в отношении несовершеннолетней 2010 года рождения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 20 февраля около десяти часов вечера за совершение указанного преступления в Сосновом Бору Ленобласти в своей квартире был задержан 26-летний неработающий молодой человек.

Подозреваемого задержали.

Ранее мигрант совратил 12-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

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