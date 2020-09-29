Отца посадили на четыре месяца за хранение наркотиков.

В Сочи осудили родителей девочки, отец которой "жонглировал" ею на видео. Об этом сообщили представители пресс-службы Краснодарского краевого суда. Фигурант расследования летом 2020 года крутил девочку за ногу перед камерой, а после попался на хранении запрещенных веществ. Оба родители получили штраф, а отец - дополнительно четыре месяца в колонии общего режима.

Напомним, что ролик жителя Сочи стал вирусным. На кадрах мужчина находился в лесу. Он размахивал девочкой как куклой. Полиция проверила личности авторов видео. Оказалось, что отцом пострадавшей является 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они назвали своего ребенка Шуткой. Представители полиции обнаружили у подозреваемых наркотики, предположительно - марихуану. Родителей Шутки арестовали на десять суток. Позже фигурантам расследования предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также жестоком обращении с ребенком.

В настоящее время родители ограничены правах по отношению к ребенку. Девочка осталась на попечении родственников.

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Видео: Youtube/КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД