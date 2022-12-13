В Смольном разработали порядок согласования уличных выступлений

Один организатор сможет выступить только в трех точках в течение месяца.

В Петербурге уличные музыканты должны будут согласовывать выступление. Так, порядок получения разрешения подготовили в комитете по культуре.

Заявки на выступления артисты будут отправлять на электронную почту "уполномоченного органа" — в районную администрацию и комитет по культуре, который даст добро только на концерт на Дворцовой площади.

Перечень разрешенных мест позднее опубликуют на сайте комитета, они поделятся на два типа — тихие и умеренные. Так, на умеренные музыкантам позволят использовать звукоусиливающую аппаратуру мощностью более 500 Ватт и ударные инструменты.

Отметим, что заявку нужно подать не позднее, чем за десять дней до мероприятия. На тихие же концерты времени дается побольше — не позднее 20 дней до концерта. Рассматривать все обращения будут в течение трех — пяти дней.

Один организатор сможет выступить только в трех точках в течение месяца. Однако, чтобы подать заявку на согласования, нужны будут некоторые документы.

Ранее петербургские депутаты отказались смягчать законопроект об уличных музыкантах. При этом парламентарии разрешили выступать исполнителям с 16 лет.

Фото: Pietr.tv

