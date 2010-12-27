Беглову рассказали про пикет санитарки онкодиспансера на Дворцовой площадки

Губернатор запросил информацию у главы комитета по здравоохранению.

Сегодня, 26 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов попросил разъяснений о пикете на Дворцовой площади. С просьбой рассказать о протесте сокращения медработников он обратился к председателю комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу. Это произошло на сегодняшнем заседании Смольного.

Лисовец объяснил, что акцию провела санитарка из городского онкологического диспансера. Председатель комитета уточнил, что при устройстве на работу женщина скрыла имеющуюся инвалидность, а раскрывшийся факт повлек за собой предложение перевестись на другую должность. Лисовец сказал, что сотрудница специально пошла на конфликт, а в целом в Петербурге медиков не сокращают.

Ранее мы публиковали позицию руководства онкодиспансера. Начальство разъяснило, почему женщина была уволена.

Фото: Piter.TV