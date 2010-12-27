Руководство онкодиспансера объяснило, почему была уволена пожаловавшаяся Путину санитарка

Начальство пыталось облегчить женщине с инвалидностью условия труда.

Представители Городского клинического онкологического диспансера прокомментировали шумное увольнение своей санитарки Елены Корневой. Сама женщина связывает свое снятие с должности жалобой президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты младших медицинских работников.

Руководство в своем официальном комментарии отмечает, что женщина скрыла при устройстве на работу факт назначения ей III бессрочной группы инвалидности. По российским законам, организации обязаны проводить индивидуальные программы реабилитации инвалидов, даже если работник отказывается от этого. В ходе проверки в диспансере указали на недопустимость использования труда женщины с инвалидностью на вредных работах. Санитарке была противопоказана работа на ее месте, но взамен женщине предложили несколько других более простых вакансий в учреждении. Руководство обязано перевести своего сотрудника на менее вредные работы по его письменному согласию, но при этом не обязывалось предупреждать работника за два месяца, поскольку на кону стоит здоровье.

В течение 13 дней Корнева могла определиться, на какую из них перейти с поста санитарки, и получить при переводе дополнительное выходное пособие. Однако женщина отказалась от должностей буфетчицы, оператора стиральных машин, регистратора, кладовщика и кастелянши, что повлекло за собой расторжение трудового договора. Зарплату за отработанное время санитарка при увольнении получила.

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Фото: Piter.TV