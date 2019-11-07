Американские ученые нашли связь между медленной походкой и старением мозга

В эксперименте приняли участие 904 жителя Новой Зеландии в возрасте старше 45 лет.

Ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине (США) нашли связь между медленной походкой и старением мозга. Результаты исследования опубликованы на сайте журнала JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 904 жителя Новой Зеландии в возрасте старше 45 лет. За ними наблюдали с трехлетнего возраста. МРТ, сделанная в 45 лет, показала, что у тех, кто ходит медленно, меньше объем мозга и плотность коры мозга. Это говорит о раннем старении мозга. Кроме того, у них обнаружили физические и биологические показатели ускоренного старения.

Также ученые попросили группу из восьми испытуемых оценить по фотографиям возраст человека. В результате оказалось что, те, кто ходит медленно, выглядят старше своих ровесников.

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Видео: YouTube/Sikana English