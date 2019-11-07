Врач из США назвал шесть опасных лекарств для пожилых людей

Он отметил, что в Америке в результате постоянного употребление различных лекарств ежегодно умирает 1,5 млн человек.

Доктор медицинских наук из Сан-Франциско (штат Калифорния, США) Пэт Салбер назвал шесть опасных лекарств для пожилых людей. Об этом пишет Newsmax.

В этот список из-за риска гипогликемии вошли препараты от диабета с длительным периодом полувыведения. Также с большой осторожностью стоит принимать антихолинергические антигистаминные препараты. Они могут вызвать запоры, спутанность сознания, задержку мочеиспускания, когнитивные нарушения и бред. По этим же причинам в пожилом возрасте не рекомендуется принимать мышечные релаксанты.

Кроме того, врач не советует принимать минеральное масло из-за содержания в нем аспирина, который может привести к пневмонии. Лечить запоры можно при помощи включения в рацион воды и клетчатки. Следует проявить осторожность с отпускаемыми по рецепту бенздиазепианами, особенно с валиумом. У пожилых людей этот препарат провоцирует когнитивные нарушения. Замыкают список калийсберегающие диуретики. Их категорически нельзя принимать пенсионерам с нарушением функций почек.

Пэт Салбер отметил, что в Америке в результате постоянного употребление различных лекарств ежегодно умирает 1,5 млн человек. Большинство из них пожилые люди.

Ранее медик назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление.

Видео: YouTube/Gary Turk