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В Смольном закупят 470 внесезонных уборочных машин
Сегодня, 22:40
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В Смольном закупят 470 внесезонных уборочных машин

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Для этого власти города возьмут кредит в 3 миллиарда рублей

В понедельник, 29 апреля, стало известно о том, что в Смольном закупят 470 внесезонных уборочных машин. Об этом информирует пресс-служба администрации города. 

Для этого власти города возьмут кредит в 3 миллиарда рублей. Известно, что процент по нему компенсирует федеральный центр. Новая техника сделает Северную столицу чистой в любое время года.

Напомним, что коммунальные службы завершили четвертую неделю весеннего месячника по благоустройству Петербурга. Однако, работы продолжатся до первого мая. На данный момент сотрудникам необходимо очистить 243 дороги, около 4 тысяч улиц и 6700 фасадов. План представители ответственных ведомств выполняют.

Ранее мы сообщали о том, что В массовом ДТП во Фрунзенском районе пострадал ребенок

Фото:gov.spb.ru

Теги: новости спб, смольный, уборка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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