В Словакии заявили, что "Спутник V" используется в стране как инструмент гибридной войны

Игор Матович считает, что у российской вакцины в Словакии есть высокопоставленные враги.

В Словакии заявили, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" используется в стране как инструмент гибридной войны. Такое заявление в эфире местного телеканала ТА-3 сделал вице-премьер, а также по совместительству министр финансов республики Игор Матович.

У "Спутника V" оказалось в Словакии слишком много высокопоставленных врагов. Они использовали эту вакцину как гибридное оружие, чтобы снять с поста министра здравоохранения и меня с поста премьера. Игор Матович, вице-премьер Словакии

Чиновник заявил журналистам, что считает "Спутник V" качественным препаратом, поставка которого должна была ускорить процесс вакцинации населения примерно на 40 процентов, а также выход Словакии из ограничений, введенных из-за пандемии. По статистике Матовича, порядка 500 тысяч человек из 5,5 млн населения страны хотят привиться российской вакциной.

Премьер Словакии предложил поменяться местами с главой Минфина.

Видео: YouTube / SME