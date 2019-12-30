Люди начинают возвращаться из Ливана и Иордании.

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из-за рубежа. Свыше 250 человек покинули Ливан, чтобы добраться до дома. Их принимали пропускные пункты в "Джейдет-Ябус" и"Телль-Калах". Еще около 1050 человек возвратились в Сирию с территории Иордании. В основном они проходили через пропускной пункт "Насиб". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на данные от Минобороны России.

Подавляющая часть вернувшихся граждан - мужское население. На данный момент инженерные подразделения ВС Сирии разминировали местность в Дамаске и Земрине. За последние сутки они обезопасили территории в 2,3 га земли. Боевыми силами ликвидировано 31 взрывное устройство.

Ранее Piter.tv писал о том, что США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии.

Видео: YouTube/Java Films