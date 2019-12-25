Фигурантам уголовного дела стали пять человек.

В Сыктывкаре прошли задержания и обыски по делу "Свидетелей Иеговы" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). По данным Следственного комитета России, оперативники вышли на конспиративную ячейку. По данному делу проходят пятеро человек, а также более 10 считаются свидетелями.

Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ). пресс-служба СК РФ по региону

Надзорное ведомств уточнило, что предполагаемые экстремисты в период с 2017 по 2021 года активно вели деятельность организации, вовлекали в нее новых сторонников. В частности, фигуранты дела координировали работу религиозного движения, проводили собрания.

В настоящее время один из фигурантов расследования помещен под стражу, двое - под домашний арест. Два человека отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В квартирах подозреваемых проведены обыски.

В Москве задержаны организаторы и участники "Свидетелей Иеговы".

Фото: Piter.tv