В Москве задержаны организаторы и участники "Свидетелей Иеговы"

В Москве задержаны организаторы и участники экстремистской организации "Свидетелей Иеговы"*. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Главного управления Следственного комитета по столичному региону Юлия Иванова.
Задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий
Юлия Иванова, представитель СК РФ по Москве
Известно, что силовики из ФСБ, по Москве и Московской области совместно с представителями правоохранительных органов и Росгвардии провели обыски по й6 адресам проживания сторонников религиозного движения.
* "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", а также все структурные движения религиозной организации по решению Верховного суда России от 20 апреля 2017 года признаны экстремистскими. Их деятельность запрещена на территории России.
В ходе обысков у одного из участников акции протеста обнаружили полицейскую форму.
Видео: TG / Опер слил
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