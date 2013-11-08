В Москве задержаны организаторы и участники "Свидетелей Иеговы"

ФСБ, МВД и Росгвардия провели обыски по 16 адресам.

В Москве задержаны организаторы и участники экстремистской организации "Свидетелей Иеговы"*. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Главного управления Следственного комитета по столичному региону Юлия Иванова.

Задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий Юлия Иванова, представитель СК РФ по Москве

Известно, что силовики из ФСБ, по Москве и Московской области совместно с представителями правоохранительных органов и Росгвардии провели обыски по й6 адресам проживания сторонников религиозного движения.

* "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", а также все структурные движения религиозной организации по решению Верховного суда России от 20 апреля 2017 года признаны экстремистскими. Их деятельность запрещена на территории России.

В ходе обысков у одного из участников акции протеста обнаружили полицейскую форму.

Видео: TG / Опер слил