СК завел дело из-за открытия управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*

Задержаны руководители и участники запрещенного в России движения.

Следственный комитет России завел дело из-за открытия управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* (* - запрещенная в РФ организация). Старший помощник главка Москвы Юлия Иванова уточнила, что движение возобновило работу, хотя в апреле 2017 года Верховный суд запретил деятельность центра и входящего в него религиозных организаций.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) Юлия Иванова, старший помощник столичного главка СК РФ

Известно, что на территории Москвы и в 20 регионах проводятся обыски в офисах организации. На данный момент силовикам удалось задержать и установить личность нескольких организаторов и участников запрещенного движения. Они будут доставлены в ведомство для проведения следственных мероприятий.

Следователи полагают, что незаконная деятельность управленческого центра ведется в Москве с июня прошлого года. Встречи проводились на конспиративной квартире на Челюскинской улице. Члены организации вербовали в свои ряды новых участников.

СК предъявил обвинение дагестанскому полицейскому по делу о терактах в московском метро.

Видео: СК России