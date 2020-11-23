СК предъявил обвинение дагестанскому полицейскому по делу о терактах в московском метро

В результате терактов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" погибли 39 человек.

Следственный комитет задержал дагестанского полицейского и предъявил ему обвинение по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Речь идёт о начальнике ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнике полиции Гази Исаеве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, тогда в результате терактов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" погибли 39 человек. Больше 100 получили ранения.

Следствие считает, что Исаев лично привёз одну из смертниц на автостанцию в Кизляре. Оттуда она уже уехала в Москву. По вервии следователей, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ" и, пользуясь служебным положением, передавал руководству незаконного объединения информацию о работе и сотрудниках Кизлярского РОВД, а также о и спецоперациях против боевиков. Также Исаев, считают в СК, лично перевозил руководителей территориальных подразделений "Имарат Кавказ" по Дагестану

Ранее мы писали, что задержаны 4 члена террористического сообщества, отбывавших наказание в колонии в Калмыкии.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации