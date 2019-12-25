Протестующие требуют отставки властей города.

В Сиетле протестующие провозгласили автономию от США. Митингующие под лозунгами Black Lives Matter "выбили" полицейских из одного из районов города рядом с Капитолийским холмом и провозгласили там "независимость" от власти Штатов.

Во время столкновений с мародёрами и нарушителями порядка полицейские применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Но им всё равно пришлось отступить. Теперь на въезде в район висит знак: "Вы покидаете территорию США".

Теперь протестующие требуют отставки властей города. Полицейский участок в районе Капитолийского холма заколочен фанерой, чтобы протестующие не устроили мародёрства.

Ранее американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.