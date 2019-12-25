В Швеции предложат третью дозу вакцины от ковида жителям с тяжелыми заболеваниям

Прививку смогут сделать 40 тысяч человек.

В Швеции предложат третью дозу вакцины от ковида жителям с тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказал в эфире местной радиостанции главный эпидемиолог Андерс Тегнель. По данным специалиста, препарат для профилактики ковда еще раз смогут вколоть порядка 40 тысяч жителей страны. Процесс ревакцинации начнется с 1 сентября.

Третья инъекция позволит сформировать большее количество антител и клеток, которые необходимы для хорошей защиты от инфекций. Андерс Тегнель, главный эпидемиолог Швеции

Эксперт напомнил, что третья вакцина будет предоставлена лицам, которые перенесли трансплантацию органов или пациентам с иммунодефицитными диагнозами.Для остального населения необходимости в ревакцинации на данный момент нет. В интервью газете Dagens Nyheter Тегнель пояснил, что никто не знает, нужна ли третья прививка или нет.

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