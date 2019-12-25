Страна стала 70-ой по счету, в которой разрешено использование российской вакцины от НИЦ имени Гамалеи.

Индонезия одобрила российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщается на официальном сайте Управления по контролю за лекарственными препаратами и продуктами. Российская вакцина одобрена в стране с 24 августа. Партнером по регистрации и продаже "Спутник V" на территории Индонезии выступает местная компания Pratapa Nirmala.

Глава регулятора Индонезии Пенни Лукито отметила, что управление провело тщательное исследование препарата. По данным специалистом, эффективность вакцины РФ составляет 91,6%. Ранее Российский фонд прямых инвестиций заметил, что Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V".

Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 млрд человек. Это более 50% населения планеты.

Эксперт прокомментировал намерения Венгрии начать производить "Спутник V" в 2022 году.

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