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Эксперт прокомментировал намерения Венгрии начать производить "Спутник V" в 2022 году
Сегодня, 9:00
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт прокомментировал намерения Венгрии начать производить "Спутник V" в 2022 году

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В этом году идет процесс передачи технологии.

В Венгрии озвучили сроки запуска производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что для России это не только признание и реклама, но и расширение производственной базы препарата.

По словам министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, к концу года в стране планируют завершить процесс передачи технологии, а со следующего начать производить вакцину.

Эксперты отметили, что слова чиновника подтверждают прагматичность венгерской позиции, но и демонстрируют востребованность российской разработки. Она и сыграла важную роль в вакцинации населения этой страны Евросоюза. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, венгрия, спутник v
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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