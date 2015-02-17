Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года

В МИД Венгрии рассказали о планах по изготовлению вакцины.

Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом на пресс-конференции рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто. Он выступил после переговоров с коллегой Сергеем Лавровым. Чиновник уточнил, что в государстве будет создан цех для изготовления российского препарата для профилактики ковида. С конца следующего года Венгрия будет по имеющейся лицензии производить вакцину, разработанную НИЦ имени Гамалеи.

Без вакцины "Спутник V" мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии подчеркнули, что так сократят уязвимость страны перед эпидемиологической угрозой, а также увеличат внешнеэкономическую выгоду для государства. Страна сможет поставлять вакцину против COVID-19 за границу.

Венгрия открывает границы для вакцинированных россиян.

Видео: МИД России