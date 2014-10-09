В Швеции из-за размытой дождем насыпи сошел с рельсов поезд

Перевернулись два вагона из четырех.

Пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-востоке Швеции. Известно, что состав следовал из города Стокгольм до Сундесвалля, расположенного в северо-восточном направлении. Инцидента на железной дороге зафиксирован вблизи такого населенного пункта как Худиксвалль. Экстренные службы уточнили, что происшествие связано с сильными ливнями, которые подмыли грант полотна. Внутри поезда находилось 120 пассажиров. На дороге перевернулись только два передних вагона из четырех. Правоохранительные органы уведомили общественность о том, что трое пострадавших были госпитализированы.

Напомним, что шторм "Ганс" с проливным дождем, наводнениями, ветром и сильной грозой находился в регионе Скандинавии минувшей ночью. В Швеции и Норвегии власти рассказали о нарушениях инфраструктуры. Компания Scania отменила свои паромы в Польшу. Местных автомобилистов призвали избегать Эресуннского моста, который связывает Швецию и Данию.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС