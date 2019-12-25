В Шотландии обнаружили шары возрастом более 4 тыс. лет

Найдены были в гробнице также останки людей и животных.

На Оркнейских островах в Шотландии в многокамерной гробнице ученые нашли два шара возрастом более 4 тыс. лет. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Daily Mail.

Отмечается, что раскопки на острове ведутся с 2017 года. Археологи спешат, так как гробница быстро разрушается. В гробнице были найдены также останки людей и животных, каменные ножи, молотки и так далее.

Диаметр шаров составляет примерно пять сантиметров, они также имеют идеальную сферическую форму. Как отмечают ученые, у этих шаров красивая отделка. Однако сейчас непонятно для чего предназначались эти шары. Предполагается, что их могли использовать для ритуалов и гаданий, а также для обработки кожи. На Оркнейских островах было найдено 20 таких шаров.

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