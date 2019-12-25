Россияне взяли рекордный объем потребкредитов в августе

Если сравнивать с июлем, то число новых договоров выросло на 7,5%.

Российские банки в августе одобрили 2,1 млн кредитов наличными в августе на 646,7 млрд рублей. Если сравнивать с июлем, то число новых договоров выросло на 7,5%. При этом объем одобренных суд увеличился на 6,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные расчетов Frank RG.

Отмечается, что в предыдущем отчетном месяце выдачи необеспеченных кредитов в денежном выражении, напротив, снижались.

В августе же средний размер потребкредита составил 313,6 тыс. рублей. Это минимальное значение за год. Если сравнивать с июлем, то размер сократился на 0,6%, а если сравнивать с апрелем, то на 8,3%.

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